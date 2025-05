per Mail teilen

Zwei Berufsschulen in Tuttlingen sind am Montag geräumt worden. Der Grund: Unbekannte haben Reizgas versprüht. 46 Schülerinnen und Schüler klagten deswegen über Atemwegsreizungen.

Unbekannte haben an einer Berufsschule in Tuttlingen Reizgas versprüht. Sechs Personen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der Vorfall löste einen großen Einsatz mit Feuerwehr, Rettungskräften und acht Polizeistreifen aus. Gegen Mittag hatten etliche Schülerinnen und Schüler auf einmal über Atemwegsbeschwerden geklagt.

Reizgasvorfall in einer Berufsschule in Tuttlingen: Mehrere Schüler wurden verletzt. Feuerwehr Tuttlingen

Zwei Berufsschulen wurden geräumt

Die Berufsschule in Tuttlingen, auf der 1.400 Schüler angemeldet sind, wurde daraufhin geräumt. Eine angrenzende Schule wurde vorsorglich evakuiert. Am Montag hat es dann keinen Unterricht mehr gegeben.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Wer hinter dem Reizgas steckt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei aktuellen Messungen durch die Feuerwehr sei in den Gebäuden kein Reizstoff mehr festgestellt worden.