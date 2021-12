Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Das Landgericht Tübingen hat zwei junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen von drei Jahren und drei Monaten beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Sie hatten im Juli bei einem Streit in Reutlingen einen Bekannten erheblich verletzt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass einer der beiden das Opfer bei dem Streit im Schwitzkasten gehalten hatte. Der andere habe währenddessen mit einer abgebrochenen Bierflasche auf dessen Rücken eingeschlagen. Weil er dem Opfer so keine lebensgefährlichen Verletzungen zufügen konnte, verurteilte das Gericht die beiden Angeklagten nicht wegen versuchten Mordes. Die beiden Verteidiger hatten Freisprüche gefordert. Es gebe Zweifel an der Schuld der Angeklagten. Beide wollen gegen das Urteil Revision einlegen.