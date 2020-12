Wegen Corona musste Circus Alessio seine Gastspiele für den Sommer absagen. Er saß seit März in Freudenstadt fest. Nun soll es weiterzugehen. Aufführungen sollen Geld für die Reise einspielen.

Zur Einhaltung der Corona-Vorschriften haben die Zirkusleute unter anderem das große Viermastzelt umbauen lassen. Nach der letzten Vorstellung am 6.September will Circus Alessio weiterziehen nach Wolfach - nach über fünf Monaten Zwangspause in Freudenstadt.

Zirkus Alessio SWR Schwarz

Ohne die vielfältige Hilfe von Stadt und Bevölkerung hätte sie diese Zeit nicht überstanden, sagt die Zirkusfamilie. Landwirte brachten Heu für die Tiere, andere Besucher kamen mit Geldspenden vorbei.

45 Tiere zu verpflegen

Dem Zirkus fehlten die Einnahmen, seine Artisten aus aller Welt sind längst abgereist, die Zelte und Geräte mussten dennoch gewartet, die Tiere gefüttert und gepflegt werden. 45 Tiere gehören zum Zirkus, darunter ein amerikanischer Bison, afrikanische Watussi-Rinder, das weiße Kamel Shakira, Wasserbüffel und Pferde.

Zirkus Alessio SWR Schwarz

Sonst immer unterwegs

Für die Zirkusfamilie war es eine ungewohnte Erfahrung, fast ein halbes Jahr lang am selben Fleck zu blieben. Circus Alessi ist seit Generationen ein Wanderzirkus ohne festes Quartier. Im Winter tritt er als Weihnachtszirkus in Aalen auf.

Umbau für Corona-Verordnungen

Während des erzwungenen Stillstands bei Freudenstadt hat die Zirkusfamilie die Zuschauer-Tribünen so umgebaut, dass sie den Corona-Abstandsregeln entsprechen. So sind nun wieder Vorstellungen möglich. Nach vier Wochenend-Auftritten will der Zirkus in der zweiten Septemberwoche nach Wolfach im Ortenaukreis weiterziehen.