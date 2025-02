Wird der Busstreik auf dem Rücken von Kindern ausgetragen? Der Leiter einer Schule in Tübingen klagt: Ohne Schulbus konnten über 150 Kinder an einem Tag nicht in die Schule kommen.

Der Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Tübingen, Martin Schall, hat einen offenen Brief geschrieben. Darin beklagt er, dass wegen des Busstreiks am Mittwoch über 150 Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule kommen konnten. Bei ihm höre deswegen das Verständnis für die Streikenden auf, sagte er dem SWR.

Schulkinder in Tübingen besonders von Bussen abhängig

Die GSS sei besonders von den Bussen abhängig, schreibt Schall in dem offenen Brief. Die GSS mit Gemeinschaftsschule und Gymnasium befinde sich auf einem Hügel in Tübingen. An früheren Streiktagen habe er seine Schüler noch motiviert, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Doch diese Motivation bröckele inzwischen, erklärte er dem SWR.

Die Stimmung ist komplett gekippt. Da bin ich Anwalt für die Kinder und Jugendlichen, damit die nicht unter die Räder kommen.

Schulleiter fordert Notbusse für Kinder

Schall schlug vor, die Busse wenigstens bis neun Uhr morgens fahren zu lassen. Andernfalls würden Kinder und Familien "auf eine Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen, die nicht mehr zu verantworten ist." Wenn Kinder nicht mehr die Möglichkeit hätten, in die Schule zu gehen, sei das "nicht tragbar". Für die nächsten Streiktage fordert er Notbusse vom Bahnhof zu seiner Schule.

Rechtliche Schritte angedroht

Grundsätzlich hat Schulleiter Schall Verständnis für die Belange der Streikenden. Sie müssten guten Lohn bekommen. Doch den Streik auf dem Rücken der Kinder auszutragen, findet er falsch. In seinem Brief kündigte er zudem an, als Schule rechtliche Schritte prüfen zu wollen. Nämlich für den Fall, dass "den Kindern weiterhin der Schulbesuch verwehrt werden sollte."

14 Busstreiks seit Beginn der Verhandlungen

Wann eine Einigung zwischen den Verhandlungspartnern gefunden werden könne, sei ungewiss. Franz Schweizer aus Waldachtal im Kreis Freudenstadt ist Vorstand des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen. Er sieht auf seiner Seite wenig Verhandlungsspielraum.

Wir sind mit unserem Angebot an der Grenze dessen, was wir am Markt überhaupt noch für durchsetzungsfähig halten.

Mehr als das aktuelle Angebot sei nicht möglich, sagte Schweizer dem SWR. Davon müsse die Gewerkschaft in der nächsten Verhandlungsrunde überzeugt werden. Seit Beginn der Verhandlungen habe es 14 Streiktage gegeben. Das empfinde er als unverhältnismäßig und dafür habe er kein Verständnis.

Busfahrer in Tübingen: Beruf ist hart und vielseitig

Die Busfahrer halten ihre Streiks für gerechtfertigt. Das erklärten sie am Rande einer Kundgebung in Tübingen am Mittwoch. Zum Beispiel sei der Beruf sehr vielseitig geworden. Außerdem sei der Job bei Wind und Wetter sehr hart. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem beim Entgelt ein Plus von neun Prozent. Für Azubis soll es 100 Euro mehr im Monat geben. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.