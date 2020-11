Klimawandel und Trockenheit wirken sich auch auf die Stromerzeugung aus. Viele Wasserkraftwerke in der Region produzieren weniger Strom, weil die Pegelstände von Neckar und Donau zu niedrig sind.

So ein Jahr habe man noch nicht erlebt, heißt es bei den Stadtwerken Sigmaringen. Schon seit Mai seien das Wasserkraftwerk unterhalb des Schlosses und das in Laiz abgeschaltet, weil in der Donau zu wenig Wasser fließt.

Turbinen müssen abgeschaltet werden

Ähnliche Verhältnisse herrschen am Neckar: Nach Angaben der Stadtwerke Tübingen müssen auch dort immer wieder die Turbinen zweier Wasserkraftwerke abgeschaltet werden. Und auch am Stausee der Kleinen Kinzig im Kreis Freudenstadt wurde nach Angaben der Wasserversorgung Kleine Kinzig weniger Strom erzeugt. Mengenmäßig spielt der Strom aus den Wasserkraftwerken allerdings bei den meisten Stromanbietern eine untergeordnete Rolle.

Probleme für die Energiewirtschaft

Wenn der Regen ausbleibt und der Pegel der Flüsse sinkt, ist das auch für andere Energiebranchen ein Problem, heißt es in Wissenschaftskreisen. Denn, mehr als 40 Prozent der genutzten Wassermengen geht an die Kraftwerke, also an Kern-, Kohle- und Gaskraftwerke.