Entwässerungsgraben weiß verfärbt

Eine zunächst unbekannte, weiße Flüssigkeit in einem Entwässerungsgraben im Bereich der Eishalle und des Skaterparks hat am Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Laut Polizei handelt es sich bei dem Stoff um ein Kalk-Wasser-Gemisch, das in der Eishalle üblicherweise zur Färbung des Bodens unterhalb der Eisfläche Verwendung findet und dort abgelassen wurde. Von einer Gefahr für die Umwelt durch diesen Stoff ist nicht auszugehen, so die Polizei. Vertreter des Umweltschutzamts des Landratsamts Reutlingen waren vor Ort. Ob Verstöße im Hinblick auf die Art der Entsorgung des Stoffes vorliegen, wird noch geprüft.