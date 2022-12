Das Trinkwasser in Balingen muss nicht mehr abgekocht werden. Proben der Stadtwerke haben ergeben, dass die in der vergangenen Woche gefundenen Keime nicht mehr nachweisbar sind.

Das Trinkwasser in Balingen ist laut Stadtwerken keimfrei. Deshalb muss es nun nicht mehr abgekocht werden. Am vergangenem Donnerstagabend (8.12.2022) stellten die Stadtwerke bei einer Routineuntersuchung des Wassers einen zu hohen Wert an Enterokokken fest. Deshalb rief das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises die Bevölkerung im Stadtgebiet Balingen und in den Stadtteilen Engstlatt, Ostdorf, Endingen und Frommern dazu auf, das Wasser nur abgekocht zu trinken.

Stadtwerke Balingen: Befund nicht nachvollziehbar

Nachdem die auffällige Probe gefunden wurde, untersuchten die Stadtwerke an weiteren zehn Stellen das Wasser. Alle Testergebnisse blieben jedoch ohne Befund, wie die Stadtwerke mitteilten. "Aufgrund der Einmaligkeit des Befundes, der unauffälligen Proben im weiteren Netz und dem Umstand, dass vor der Einleitung der Maßnahmen keine Auffälligkeiten im Wasser nachgewiesen wurden, gehen wir von keiner großflächigen Verkeimung aus", sagte Harald Eppler, der Werkleiter der Stadtwerke Balingen. Er könne nicht nachvollziehen, wie es zu dem auffälligen Befund kam.

Desinfektion des Wassers wird fortgeführt

Weiterhin werde das Trinkwasser engmaschig untersucht und desinfiziert, so die Stadtwerke Balingen. Das Leitungswasser könne bedenkenlos getrunken und für alle Zwecke des täglichen Gebrauchs genutzt werden.