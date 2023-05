per Mail teilen

Es war wohl die teuerste Autowäsche ihres Lebens. In Tuttlingen hat eine Autofahrerin eine Waschstraße demoliert. Es entstand hoher Schaden.

Eine 31-jährige Autofahrerin hat mit ihrem Wagen in einer Waschstraße in Tuttlingen hohen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei befand sie sich in der Waschstraße mitten im Reinigungsvorgang, als ihr Auto plötzlich losfuhr. Dabei riss der Wagen mehrere Reinigungswalzen mit sich und blieb schließlich unter einer großen Waschwalze stecken.

Im Auto befanden sich die Besitzerin des Wagens und eine weitere Person. Beide waren zunächst im Auto gefangen. Sie konnten erst aus ihrer misslichen Lage befreit werden, als Mitarbeiter der Waschstraße zu Hilfe eilten und die Waschwalze mit einem Flaschenzug anhoben. Die Polizei schätzt den Schaden an der Mechanik und Elektronik der Waschstraße auf rund 50.000 Euro, am Auto auf 1.000 Euro.