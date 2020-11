per Mail teilen

Die Stadt Tübingen will ältere Menschen und Risikopatienten besonders vor dem Coronavirus schützen. Gratis gibt es FFP2-Masken und ein Zeitfenster um einzukaufen. Doch nicht alle älteren Bürger sind damit einverstanden.

Elke Hasen ist 75 Jahre alt und lebt in einer Hausgemeinschaft in der Tübinger Altstadt. Ihre sieben Mitbewohnerinnen sind auch alle über 65 und gehören damit zu den Menschen, die besonders geschützt werden sollen. Dass die Stadt Tübingen den Älteren zum Beispiel empfiehlt, vormittags einkaufen zu gehen, findet sie völlig in Ordnung.

Senioren in Tübingen werden bestimmte Einkaufszeiten empfohlen (Symbolbild) dpa Bildfunk Tobias Hase

"Es sind ja keine Verbote. Es verbietet mir ja niemand um fünf einzukaufen, aber warum sollte ich das tun, wenn Berufstätige unterwegs sind. Ich kann ja als Seniorin und Rentnerin morgens einkaufen gehen."

Seniorin lässt sich nichts von Palmer vorschreiben

Waltraud Wipper findet den Appell der Stadt Tübingen auch in Ordnung. Mit der Empfehlung, den Stadtbus zu meiden, kann die 71-Jährige grundsätzlich leben. Sie will sich aber nicht als Regelbrecherin oder potentielle Gefährderin angucken zu lassen, wenn sie Stadtbuss fahre, sagte sie dem SWR.

Die 81-jährige Ingrid Gerth sieht das genauso. Die Seniorin war schon im ersten Lockdown nicht ängstlich, ist weiterhin einkaufen gegangen, wann immer es ihr passte. Solange die Älteren lediglich Empfehlungen bekommen, fühlt sich Gerth nicht eingeschränkt. Sie will sich aber nichts vorschreiben lassen, auch nicht von Oberbürgermeister Boris Palmer.

"Ich glaube, der hätte es schon gerne, wenn wir alle zuhause bleiben würden, weil er dann nämlich alles andere aufmachen könnte." Die 81-jährige Ingrid Gerth aus Tübingen

Kostenlose Maske: PR-Gag von Palmer

Über Palmers Corona-Strategie sind sich die Tübingerinnen nicht einig. Umstritten ist die Aktion, dass die Stadt FFP2-Masken an alle verteilt, die älter als 65 sind. Die einen halten es für einen PR-Gag, andere finden das Angebot schön und fühlen sich gut versorgt.