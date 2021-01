Auch am letzten Wochenende der großen James-Rizzi-Schau in der Balinger Stadthalle standen die Besucher Schlange. Die Erwartungen der Veranstalter wurden übertroffen: Genau 19.019 Menschen haben die Ausstellung gesehen.

An den Wochenenden und an mehreren Abenden gab es lange Warteschlangen vor der Balinger Stadthalle. Die Ausstellungsmacher der Tübinger Galerie Art 28 hatten zuletzt noch die Öffnungszeiten verlängert.

In der Ausstellung blieb es luftig - die Einlasskontrollen sorgten dafür, dass es innen kein Gedränge gab. SWR Sarah Beschorner

Lebensfreude vermittelt

Stadthallenchef Matthias Klein glaubt, dass die bunte, lebensfrohe Kunst gerade in Coronazeiten gut bei den Besuchern ankam. Rizzi ist vor allem für seine fröhlichen Bilder bekannt. Die Stadt Balingen und Art 28 wollen weiter zusammenarbeiten.

Überraschung in zwei Jahren?

Für 2022 ist bereits eine große Kunstausstellung geplant. Aktuell laufen laut Kurator Bernhard Feil Verhandlungen mit einem Künstler, der bis zu 100.000 Besucher nach Balingen locken soll.

Bekanntes und Neues

In der James-Rizzi-Ausstellung, die am Wochenende zuende ging, waren mehr als 700 Werke des Pop-Art-Künstlers in der Balinger Stadthalle zu sehen. Die Ausstellung zeigte Bekanntes, aber auch bislang unentdecktes Material. Unter anderem wurden mehrere Skizzen aus Rizzis Studienzeit erstmals ausgestellt. Auch einen Blick in das New Yorker Atelier des Künstlers konnten die Besucher werfen - mit Original-Möbelstücken.