Die Gewerkschaft ver.di setzt ihre Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsbereich fort. Am Mittwoch sind die Beschäftigten der städtischen und kommunalen Einrichtungen im Kreis Reutlingen aufgerufen, sich an der Demo zum Reutlinger Rathaus um 11 Uhr zu beteiligen. Am Donnerstag gibt es eine Kundgebung um 11.30 Uhr vor dem Gesundheitszentrum in Mössingen im Kreis Tübingen.