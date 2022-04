per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di hat am heutigen Donnerstag zu Warnstreiks in Kitas und Sozialeinrichtungen in Mössingen aufgerufen. Gegen Mittag ist außerdem eine Kundgebung vor dem Mössinger Gesundheitszentrum geplant. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld und dass etwas gegen den Fachkräftemangel getan wird.