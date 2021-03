Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der Elektroindustrie zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Kundgebungen sind unter anderem bei Bosch in Reutlingen und Kusterdingen und bei Walter in Münsingen geplant. Die Beschäftigten von Elring Klinger in Dettingen/Erms und von Siemens in Tübingen sollen sich im Homeoffice am Warnstreik beteiligen.