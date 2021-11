Hunderte bei Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Etwa 200 Beschäftigte des öffentlichen Diensts haben am Dienstagmittag in Tübingen gestreikt, vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität. Auch an anderen Orten, etwa in Mössingen bei der KBF und in der Psychiatrie in Calw-Hirsau haben sich landesweit mehr als 1.000 Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligt. Die Gewerkschaft ver.di forderte dabei für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich mehr. Die bisherigen Verhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und ver.di sind ohne Ergebnis ausgegangen. Am 27. und 28. November soll in Potsdam weiterverhandelt werden.