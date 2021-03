Rund 160 Beschäftigte des Rundstrickmaschinenherstellers Mayer & Cie in Albstadt haben sich laut IG Metall am Dienstag an einem Warnstreik beteiligt. Auch Mitarbeiter von Hettich und Franke in Balingen-Weilstetten hätten zeitweise die Arbeit niedergelegt. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde ein Entgelt-Volumen von vier Prozent bei einem Jahr Laufzeit.