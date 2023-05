Busfahrer streiken am Montag in Reutlingen

Einen Tag vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe ruft ver.di Busfahrer in Reutlingen und Umgebung zum Warnstreik auf. Beginn ist um 9 Uhr.

Ab 9 Uhr sollen nach Angaben der Gewerkschaft ver.di am Montag die Busse der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) stillstehen - und das nicht nur in Reutlingen: Auch in Pfullingen, Eningen, Pliezhausen und Walddorfhäslach geht dann nichts mehr. Der öffentliche Busverkehr komme zum völligen Erliegen, so Benjamin Stein, Bezirkschef von ver.di Fils-Neckar-Alb. Bestreikt werden ebenfalls die Linien der Freien evangelischen Schule und die Schnellbuslinie eXpresso. Die Schüler sollen morgens allerdings laut Stein noch zur Schule fahren können. Gestreikt wird den ganzen Tag.

Busstreiks auch in Schwäbisch Hall

Auch in Schwäbisch Hall wollen die Busfahrer am Montag erneut ganztags streiken. Dort hatte es bereits am Freitag einen ganztägigen Warnstreik gegeben. An dem Streik beteiligen sich Fahrer der Verkehrsunternehmen Stadtbus SHA und des Friedrich Müller Omnibusunternehmen. Das sagte Christian Störtz vom ver.di-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken dem SWR.

Nächste Runde der Tarifverhandlungen steht an

Am Dienstag findet nach Angaben der Gewerkschaft die nächste Runde der Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) statt. Ver.di fordert eine Erhöhung des monatlichen Entgelts um mindestens 500 Euro sowie eine Erhöhung der Auszubildendenvergütungen von mindestens 250 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer der privaten Omnibusunternehmen in Baden-Württemberg hatten die Arbeitgeber nach Angaben der Gewerkschaft kein Angebot vorgelegt. Am Freitag hatte es deshalb bereits Warnstreiks der Busfahrer in Tübingen, Schwäbisch Hall und Göppingen gegeben.