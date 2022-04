Warnstreik an kommunalen Kliniken

per Mail teilen

Viele Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern in der Region streiken heute. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat sie zum Warnstreik aufgerufen. Auch Mediziner aus den Kreiskliniken Reutlingen, dem Klinikum Zollernalb und den Krankenhäusern im Kreis Calw wollen die Arbeit niederlegen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Sie fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt, Arbeit an höchstens zwei Wochenenden im Monat und weniger Bereitschaftsdienste. Die Versorgung der Patienten sei durch eine Notfallvereinbarung gewährleistet, sagten Sprecher der Kliniken.