per Mail teilen

Das verlängerte Wochenende lockt viele nach draußen. Allerdings sind die Wanderwege teils sehr voll. Deswegen versuchen die Tourismusverbände auf der Schwäbischen Alb und an der Donau die Besucher zu verteilen.

Die Donaubergland Touristik bewirbt die Qualitäts- und Premiumwanderwege derzeit bewusst nicht. Denn an Wochenenden und Feiertagen sind dort extrem viele Tagestouristen unterwegs, vor allem bei Beuron (Kreis Sigmaringen) und Fridingen (Kreis Tuttlingen). Vor Pfingsten soll eine Broschüre mit eher unbekannten Rundwanderungen erscheinen. In Frage kommen eine Tour im Bärental zu einem Wasserfall und eine weitere auf dem Heuberg.

Vorgeschriebene Laufrichtung auf den Albwegen beachten

Auch der Tourismusverband Schwäbische Alb bewirbt derzeit weniger bekannte Wanderwege und bittet Urlauber, Klassiker wie den Uracher Wasserfall nur unter der Woche zu besuchen. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, soll man die Wege in der vorgeschriebenen Richtung laufen. Sie sind teils eng und steil. Hinweise gibt es auch auf der Homepage des Tourismusverbandes unter Alburlaub 2020.

Der Wanderweg durchs Glastal bei Hayingen ist an Wochentagen kaum besucht. SWR Kay-Uwe Hennig

Entspannte Lage in Baiersbronn

In Baiersbronn ist die Situation laut Tourismusbüro entspannt. Das Wandergebiet sei so weitläufig, dass sich die Menschen verteilen. Die meisten verhielten sich sehr diszipliniert, hieß es. Viele würden inzwischen Wege entdecken, die vorher nicht so im Fokus standen. Testweise sei jetzt sogar die beliebte Aussichtsplattform Elbachseeblick wieder geöffnet. Sie war vor einigen Wochen wegen Überfüllung geschlossen worden.

Elke Schönborn vom IHK-Tourismusverband Nordschwarzwald geht davon aus, dass viele Gäste am Wochenende in den Schwarzwald kommen. Die Gastronomie sei vorbereitet.