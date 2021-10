per Mail teilen

Eine Frau aus dem Kreis Tübingen ist am Wochenende in Vorarlberg beim Wandern ums Leben gekommen. Laut der österreichischen Polizei war die 50-Jährige mit einer Gruppe unterwegs, als sie im Großen Walsertal auf feuchtem Weg ausrutschte. Sie stürzte 170 Meter in die Tiefe. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen.