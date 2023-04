In Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) haben Mountainbiker und Wanderer das "Wanderhimmel-Opening" gefeiert. Getrennte Wege sollen Unfälle zwischen beiden Gruppen vermeiden.

Ende April startet traditionell in Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) die Wander- und Radfahrsaison. Auf 12 geführten Touren konnten die Outdoor-Liebhaber in den Wäldern des Nordschwarzwalds unterwegs sein. Wanderer und Mountainbiker sollen sich nicht in die Quere kommen. Möglich macht das eine intelligente Wegführung der Nationalparkgemeinde Baiersbronn.

Teil des Wanderhimmels Baiersbronn: Blick von den Westhöhen des Murgtals auf Huzenbach. SWR Sonja Legisa

Umgekehrte Sternwanderung beim Wanderhimmel-Opening

Unter dem Motto „Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen“ oder „Bergauf Bergab“ machten sich die Wanderer und Radfahrer im Nordschwarzwald am Wochenende auf den Weg. Zu Fuß gab es eine Auswahl zwischen Touren mit einer Länge von acht bis zu dreizehn Kilometern. Mit dem Rad konnte jeder zwischen 35 und 65 Kilometern wählen. Es ging über die Westhöhen des Murgtals, am Huzenbacher See vorbei oder durch den Schönegründer Königsforst. Die Gemeinde bot acht Wandertouren und vier Mountainbike-Touren an.

Die Wandergruppe "Bergauf bergab" beim fröhlichen Anstoßen - am Wegesrand gab es Stände mit Verpflegung. SWR Sonja Legisa

Die geführten Touren des Wanderhimmel-Openings starteten zwar alle an verschiedenen Orten in den Gemeinden, allerdings mit dem gleichen Ziel: Dem Kurhaus in Schönmünzach. Eine Art Sternwanderung - nur umgekehrt. Am Ziel gab es für alle Teilnehmenden zum Abschluss ein Festprogramm mit regionalen Köstlichkeiten.

"Hier geht es nie zu lange aufwärts, so wie in den Alpen. Eine gute Abwechslung zwischen Anstrengung und Erholung."

Intelligente Wegführung durch den Nordschwarzwald

Um Zusammenstöße zwischen Mountainbikern und Wanderern zu vermeiden, hat die Nationalparkregion Schwarzwald eine Lösung gefunden: Die Wanderwege sind inzwischen durch ein Wegenetz für Mountainbiker ergänzt.

Für Mountainbiker gibt es eigene Wegstrecken rund um Baiersbronn - um Zusammenstöße mit Wanderern zu vermeiden SWR Sonja Legisa

Zu den 550 Kilometern Wanderweg kamen 400 Kilometer hinzu, allein für Gäste, die auf dem Rad unterwegs sind. Dort finden sich elf Touren für jedes Level. Rund 30 Prozent der Tourenabschnitte sind „Singletrails“. Das sind Trampelpfade mit einer Breite von 30 bis zu 60 Zentimetern, die von Mountainbikern genutzt werden. Manche dieser Singletrails sind leicht zu bewältigen. Sie führen über griffige Naturböden wie Wald- und Wiesenwege, andere sind anspruchsvoller mit engen Kurven und größeren Wurzelpassagen. Die Touren-App Nationalparkregion Schwarzwald hilft bei der Orientierung auf Wegen und Pfaden.