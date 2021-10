Waldmedaille des NABU an Forst-Revierleiter

Die Waldmedaille des Naturschutzbundes - kurz NABU - geht in diesem Jahr an Pfullingens Revierleiter Bernd Mair. Er habe dafür gesorgt, dass der Pfullinger Stadtwald über die Landesgrenzen hinaus ein Leuchtturm in Sachen naturnahe Waldbewirtschaftung sei, hieß es in einer Mitteilung. Sein Ziel, den 1.200 Hektar großen Gemeindewald im Einklang mit dem Naturschutz zu bewirtschaften, verfolge Mair seit rund 30 Jahren erfolgreich und konsequent. In Teilen des Waldes wachse der Urwald von morgen, so der NABU weiter.