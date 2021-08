Aktion für klimastabile Wälder - Forstminister Hauk (CDU) hat in Ammerbuch (Kreis Tübingen) eine landesweite Kampagne vorgestellt.

Kampagne für die Zukunft des Waldes gestartet. SWR Magdalena Knöller

"Wir können nur gemeinsam das Klima schützen, indem wir klimastabile Wälder aufbauen und die Menschen zu mehr Klimaschutz motivieren", sagte der baden-württembergische Forstminister Peter Hauk (CDU) zur landesweiten Infokampagne in Ammerbuch (Kreis Tübingen). Forstleute und Waldbesitzer stünden vor einer Jahrhundertaufgabe, die auch kommende Generationen beschäftigen werde. Der Wald, so wie wir ihn heute kennen, werde sich verändern, betonte der Minister.

Massive Waldschäden durch Unwetter und Trockenheit

Der Waldzustandsbericht belegt laut Haug, dass fast die Hälfte der Wälder in Baden-Württemberg deutlich geschädigt sind. Deswegen habe die Landesregierung 2019 mit einem Bündel von Hilfen auf die massiven Waldschäden und die Herausforderungen für die Forstleute und Waldbesitzenden reagiert. Man benötige nun die richtigen Konzepte, um die Wälder aktiv an den Klimawandel anzupassen.

"Diese Wälder sollen auch in Zukunft eine hohe Artenvielfalt aufweisen, einen Erholungswert haben und selbstverständlich Holz für den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter bereitstellen".

Informationskampagne zum Wald gestartet

Mit der Informationskampagne "Das Blatt wenden – Gemeinsam für die Zukunft unserer Wälder" will die Landesregierung zeigen, was die Forstleute und Waldbesitzenden im Land unternehmen. Außerdem werde erklärt, was die Bürgerinnen und Bürger selbst tun können, um das Klima zu schützen, erklärte der Minister. Die Informationen findet man unter mlr-bw.de/blattwenden und in den Social-Media-Kanälen des Forstministeriums. Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen.