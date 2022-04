Polizei vermutet Brandstiftung in Horb-Talheim

per Mail teilen

Der Brand in einem Einfamilienhaus in Horb-Talheim, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden, ist offenbar gelegt worden. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen.

In einem Einfamilienhaus in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen bereits zwei Menschen mit schweren Brandverletzungen vor dem brennenden Haus. Es handelt sich dabei um eine 72 Jahre alte Frau und ihren 38-jährigen Sohn. Die beiden wurden mit zwei Rettungshubschraubern, die für den Nachtflug geeignet sind, ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr fordert Verstärkung an

Der Dachstuhl des Hauses stand zu dem Zeitpunkt bereits in Flammen. Die Horber Feuerwehr begann sofort mit dem Löschen.

Die Horber Feuerwehr beim Einsatz in Talheim Freiwillige Feuerwehr Horb

Dazu forderte sie Unterstützung aus Dornstetten und Freudenstadt an, auch um die Versorgung mit Löschwasser zu sichern und um den Landeplatz für die Rettungshubschrauber auszuleuchten. So waren insgesamt 90 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt.

Polizei sucht Tatverdächtigen

Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten auf Brandstiftung hin. In diesem Zusammenhang wird ein 38 Jahre alter Mann gesucht. Er dürfte derzeit mit einem weißen Seat Leon mit dem Kennzeichen HOR-ZZ 224 unterwegs sein. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund eine halbe Million Euro.