Im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen endet eine Ära: Volker Kauder stellt sich nach acht Legislaturperioden nicht mehr zur Wahl. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Viele finden es schade, andere nicht:

O-Ton:

Seit 1949 ist der Wahlkreis fest in der Hand der CDU. Obwohl die Partei bei der Bundestagswahl 2017 einige Stimmen verloren hat, war sie mit 43 Prozent trotzdem stärkste Partei.

Die Region Rottweil-Tuttlingen ist weltweit für ihre Medizintechnik-Unternehmen bekannt. Von der neuen Medizinprodukteverordnung, die seit Mai gültig ist, sehen sich viele Unternehmen in ihrer Existenz bedroht und fordern Nachbesserungen von Seiten der Politik. Ein großes Thema unter der Bevölkerung ist die Mobilität auf dem Land. Jenny Maier aus Rottweil sagt:

O-Ton

Auch der Ausbau der Gäubahn, der Zugverbindung zwischen Stuttgart und Zürich, geht vielen zu langsam voran. Genau so sieht es beim Breitbandausbau für schnelles Internet aus. Auch das läuft vielen Menschen viel zu zäh. Und noch an anderer Stelle drückt der Schuh:

O-Ton

… sagt Peter Bruker, ebenfalls aus Rottweil. Insgesamt zehn Parteien mit ihren Direktkandidatinnen oder -Kandidaten stehen im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen zur Wahl. Neben CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Die Linke sind dies noch die Freien Wähler, die ÖDP, die Basis und die Humanisten. Auch im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen zeichnet sich dieses Jahr ein Trend zur Briefwahl ab. Viele haben ihre Kreuze schon gesetzt. Aber es gibt eben auch noch unentschlossene:

O-Ton