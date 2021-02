per Mail teilen

Es war die Sensation im Jahr 2016 im Wahlkreis Reutlingen: Die Grünen jagten der CDU das Direktmandat ab. Auch bei der FDP und SPD wird es diesmal spannend, wer in den Landtag kommt.

Jahrzehntelang ging das Reutlinger Direktmandat an die CDU, die SPD bekam ein Zweitmandat. Das änderte sich 2016. Ein Grüner holte das Direktmandat und zog in den Stuttgarter Landtag ein. Die CDU blieb draußen. Diesen Coup will Thomas Poreski wiederholen.

Zweikampf zwischen CDU und Grünen

Sein schärfster Konkurrent kommt von der CDU. Frank Glaunsinger ist Notfallsanitäter, sitzt im Stadt- und Kreisrat. Er setzt auf Bodenständigkeit, Bekanntheit und auf berufliche Erfahrung. Bis jetzt hat Ramazan Selcuk von der SPD das Zweitmandat für den Wahlkreis Reutlingen. Er war für den ehemaligen Finanzminister Nils Schmid in den Stuttgarter Landtag nachgerückt. Dass die SPD bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis weniger Stimmen als die AfD bekam, hat Selcuk bis heute nicht verkraftet.

"Ich will das rückgängig machen." Ramazan Selcuk von der SPD

Bekannt in Reutlingen

Für die AfD tritt Ingo Reetzke. Der Rechtsanwalt will an die Erfolge seiner Partei von 2016 anknüpfen. Außenseiterchancen werden Regine Vohrer von der FDP eingeräumt. Die Stadträtin und Weindorfbürgermeisterin ist vor allem in der Stadt Reutlingen bekannt und beliebt.

Mehr Briefwähler erwartet

Knapp 130.000 Menschen dürfen am 14. März im Wahlkreis Reutlingen (60) abstimmen. Mehr als je zuvor werden per Brief wählen. Alleine die Stadt Reutlingen rechnet mit 40 Prozent Briefwähler, das sind 21.000 Stimmen. Dafür wurde ein zusätzliches Wahlamt aufgemacht.