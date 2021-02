Knapp 130.000 Menschen dürfen am 14. März im Wahlkreis Reutlingen (60) abstimmen. Jahrzehntelang ging das Direktmandat in Reutlingen an die CDU, die SPD bekam ein Zweitmandat. Das änderte sich 2016. Ein Grüner holte das Direktmandat und zog in den Stuttgarter Landtag ein.