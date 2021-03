per Mail teilen

Drei Wochen vor der Landtagswahl am 14. Marz starten wir unsere Reihe mit Wahlkreisportraits aus der Region.Jeden Tag in der Miittagssendung von SWR4 Baden-Württemberg stellen wir beispielhaft vor, welche Themen die Menschen dort umtreibt und was sie von der Politik und den Kandidaten erwarten. Im Wahlkreis Calw hat die CDU das Direktmandat seit Jahrzehnten quasi gebucht. 2016 stürzten die Christdemokraten zwar auch dort ab, blieben aber immer noch deutlich vor den Grünen und der AfD, die mit 19 Prozent sehr stark abschnitt.