Auch im Wahlkreis Balingen verlangen viele von der Politik vor allem eine Lockerung der Corona-Beschränkungen. Wichtig sind zudem Mobilität, Kinderbetreuung und Wirtschaftsförderung.

Schlechte Busverbindungen, verstopfte Straßen, zu wenig Kita-Plätze, ärztliche Versorgung - die Menschen im Wahlkreis Balingen wünschen sich deutliche Verbesserungen in ihrem ländlichen Raum. Für die Wahlkreiskandidaten gibt es also genügend Themen, mit denen sie sich befassen sollten.

Knappes Wahlergebnis

Bei der vergangenen Wahl 2016 ging es knapp aus: Mit nur 300 Stimmen Vorsprung vor dem Grünen-Kandidaten Erwin Feucht gewann die damals noch neue CDU-Kandidatin und aktuelle Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Über das Zweitmandat ist Stefan Herre für die AfD als jüngster Abgeordneter in den Landtag eingezogen. 2019 ist er aus der Partei ausgetreten und seither fraktionslos. Hoffmeister-Kraut und Feucht treten am 14. März erneut für ihre Parteien in Balingen an, und mit ihnen elf weitere Kandidaten.

Wahlkreis Balingen Zum Wahlkreis 63 Balingen gehören bis auf Burladingen, Hechingen und Jungingen alle Städte und Gemeinden des Zollernalbkreises und zusätzlich die Gemeinden Hirrlingen und Starzach im Kreis Tübingen. Knapp 122.000 Menschen sind wahlberechtigt. Zwölf Parteien und ein Einzelbewerber stehen zur Wahl.

Viele Klein- und Splitterparteien

Vertreter der klassischen Parteien wie SPD, FDP und Linke stehen außerdem auf dem Wahlzettel, aber auch viele Klein- und Splitterparteien. Der Landesvorsitzende der neuen Basisdemokratischen Partei Deutschlands, Dragan Nesovic, geht etwa in Balingen ins Rennen und Klaus Wirthwein, der Landesvorsitzende der Freien Wähler Baden-Württemberg. Als Einzelkandidat ist Stefan Buck dabei. In der Fußgängerzone von Albstadt, der größten Stadt im Wahlkreis sind sich Passanten einig: Entweder die CDU oder die Grünen holen das Direktmandat.