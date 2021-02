Im Kreis Reutlingen wird am Montagnachmittag ein neuer Landrat gewählt. Zur Wahl stehen zwei Kandidaten. Der amtierende Landrat Thomas Reumann tritt nach 15 Jahren nicht mehr an.

Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen findet die Wahl um 15 Uhr in der Uhlandhalle in Wannweil (Kreis Reutlingen) statt. Aufs obligatorische Händeschütteln und die Wahlparty will der Sieger coronabedingt verzichten. Zwei Kandidaten treten an: Ulrich Fiedler, der Metzinger Oberbürgermeister, und Richard Wiedemann, der Richter am Verwaltungsgericht Augsburg ist.

Aussöhnung bei beiden Thema

Der langjährige Kreisrat Fiedler geht als Favorit in die Wahl. Der 48-Jährige will die eingerissenen Brücken zwischen der Stadt Reutlingen und dem Landkreis wiederaufbauen. Die Versöhnung ist eines seiner zentralen Themen. Der aus Westerheim im Alb-Donau-Kreis kommende Wiedemann setzt mehr auf die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen. Aber auch die Aussöhnung zwischen Stadt und Landkreis sei ihm ein Anliegen, sagte er in einem Interview.