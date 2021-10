Mit Sturmgewehren, Maschinengewehren und anderen Waffen hat der Rüstungskonzern Heckler & Koch auch in diesem Jahr bislang gut verdient. Bei einem Umsatz von 63,4 Millionen Euro sei im ersten Quartal ein Nettogewinn von 3,3 Millionen Euro erwirtschaftet worden, teilte das Unternehmen in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) mit. "Wir sind planmäßig in das Jahr gestartet", sagte Finanzvorstand Björn Krönert. Und auch für das Gesamtjahr 2021 sieht der Vorstand weiterhin ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zu 2020. Bei einem Großauftrag des Bundes muss das Unternehmen allerdings weiter abwarten. Für die Neubewaffnung der Bundeswehr mit 120.000 Sturmgewehren plant der Bund bis zu 245 Millionen Euro ein. Das Bundesverteidigungsministerium hatte sich zuletzt zwar für HK entschieden. Weil der unterlegene Bieter C. G. Haenel dagegen Rechtsmittel einlegte, verzögert sich die endgültige Vergabe aber voraussichtlich bis nach der Bundestagswahl.