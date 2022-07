Wärmeversorgung in Tübingen: Stadtwerke können Heizwerk von Gas auf Öl umstellen

An kalten Wintertagen versorgt das Heizwerk Waldhäuser Ost mehrere tausend Menschen mit Warmwasser und Heizung. Es kann sowohl mit Gas als auch mit Öl Wärme erzeugen. Wie geht das?

Sollte nach Beendigung der Wartungsarbeiten am 21. Juli kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen und die Notfallstufe ausgerufen werden, könnten die Stadtwerke beim Fernheizwerk im Tübinger Stadtteil Waldhäuser-Ost (WHO) einfach per Schalter von Gas auf Öl wechseln. Das ist möglich, weil es mit einem Zweistoffbrenner ausgestattet ist, erklärte Peter Kaiser, Abteilungsleiter für Strom- und Wärme-Erzeugung der Stadtwerke Tübingen.

Hanno Brühl (li.) ist Bereichsleiter für Energie und Innovation bei den Stadtwerken Tübingen. Sein Kollege Peter Kaiser (re.) ist Abteilungsleiter für Strom- und Wärme-Erzeugung. Beide versichern: Privatkunden werden auch bei Gasmangel nicht frieren müssen. Die Heizkessel im Hintergrund können sowohl mit Gas als auch mit Öl betrieben werden. SWR Matthias Neumann

Besonderheit: Feuerung mit Erdgas und Heizöl

Das Heizwerk dient als Reserve für besonders kalte Tage im Winter, wenn das Blockheizkraftwerk "Obere Viehweide" einige hundert Meter weiter nicht genügend Wärme für die rund 550 Häuser in WHO erzeugt. Dass das Heizwerk sowohl mit Gas als auch mit Heizöl betrieben werden kann, ist eine Besonderheit, aber keine Neuheit: Das kann es bereits seit Anfang der 1980er-Jahre. Früher seien Heizwerke oft mit Zweistoffbrennern ausgestattet worden. Heute sei das aber kein Standard, so Peter Kaiser.

Wann der Wechsel von Gas auf Öl?

Früher wurde für die Wärme-Erzeugung in WHO aus wirtschaftlichen Gründen immer wieder zwischen den beiden fossilen Brennstoffen gewechselt: je nachdem, was gerade kostengünstiger war, erklärte der Abteilungsleiter für Strom- und Wärme-Erzeugung der Stadtwerke Tübingen dem SWR. Heute würde nur auf Heizöl umgestellt werden, wenn die Stadtwerke als Energieversorger dazu verpflichtet wären – zum Beispiel, wenn wegen Gasmangels die Notfallstufe ausgerufen werden würde, so Hanno Brühl, Bereichsleiter für Energie und Innovation.

Die beiden Heizöltanks fassen zusammen 1,4 Millionen Liter. Mit diesen Reserven könnte laut den Stadtwerken Tübingen das Wohngebiet Waldhäuser Ost (WHO) bis zu zwei Wochen lang mit Wärme versorgt werden. Außerdem könnte Heizöl nachgefüllt werden. SWR Matthias Neumann

Bei Gasmangel: Private Kunden geschützt und im Warmen

Hanno Brühl versicherte im Gespräch mit dem SWR: Bei Gasmangel müssen als Allerletzte die Privathaushalte dran glauben. Sie gelten als sogenannte "geschützte Kunden", das heißt, vorher würde woanders der Gashahn zugedreht werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Waldhäuser-Ost sind mit dem umstellbaren Heizwerk jedenfalls doppelt sicher im Warmen. Denn das funktioniert auch ohne Gas. Die beiden Heizöltanks mit einem jeweiligen Fassungsvermögen von 700 Kubikmeter sind gefüllt, das Wasser in den Heizkesseln mit rund 100 Grad heiß – also jederzeit einsetzbar.