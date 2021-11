Keine Rettung möglich nach Stromschlag auf dem Tübinger Güterbahnhof

Den jungen Mann, der am Samstagmorgen auf dem Tübinger Güterbahnhof einen tödlichen Stromschlag erlitt, hätte auch frühere Hilfe nicht retten können. Das hat ein vorläufiger Obduktionsbericht ergeben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, waren die durch den Stromschlag erlittenen Verletzungen des 19-Jährigen so schwerwiegend, dass er auch trotz schnellerer Hilfe durch Rettungskräfte daran gestorben wäre. Die Rettungskräfte konnten wegen der möglicherweise vorhandenen Restspannung in der Oberleitung erst nach zwei Stunden zu dem Verunglückten vordringen. Anderenfalls hätten sie sich vielleicht selbst in Lebensgefahr gebracht. Warum die Leitung noch so lange unter Spannung stand, ist noch unklar.

Weiteres Ergebnis der Obduktion nach tödlichem Stromschlag

Durch die Obduktion konnte außerdem ausgeschlossen werden, dass etwas anderes als der Stromschlag der Grund für die Verletzungen war. Das deckt sich mit den technischen Untersuchungen der Kriminalpolizei. Zeugen hatten laut Polizei vermutet, dass eine Explosion am oder im Panzer Ursache für den Unfall gewesen sein könnte.

Was war am Samstagmorgen auf dem Güterbahnhof passiert?

Laut Polizei war der 19-Jährige am frühen Samstagmorgen mit einem 35-jährigen Begleiter am Tübinger Güterbahnhof unterwegs. Dort kletterte er auf einen Panzer, der auf einem Güterwagen geladen war. Dabei sprang die Spannung aus der Oberleitung auf ihn über. Er erlitt einen Stromschlag und verlor das Bewusstsein. Noch am Abend erlag er seinen Verletzungen in der Klinik. Bis die Rettungskräfte zu den beiden Männern konnten, versuchte der Begleiter vergeblich den Verletzten zu reanimieren.