Vorfreude beim Tag der Offenen Tür im Naturtheater Reutlingen

Es gibt sie nur im Sommer und sie passieren da, wo es so etwas üblicherweise nicht gibt. Naturtheater. Unterhaltsame Theaterstücke in aufwändigen Inszenierungen auf großen Bühnen mit ziemlich vielen Darstellern und manchmal auch viel Musik. In diesen Tagen startet die neue Saison – und manche Naturtheater, so wie das in Reutlingen, haben schon an Pfingsten mit einem Tag der Offenen Tür auf ihr neues Programm hingewiesen. Hunderte Neugierige sind ins Naturtheater Reutlingen gekommen – und haben sich als Fans geoutet: