per Mail teilen

Die Stadt Freudenstadt lässt derzeit den Wald im Christophstal durchforsten. So soll das Tal offen gehalten werden. Außerdem dienen die Forstarbeiten schon als Vorbereitung auf die Gartenschau im Forbachtal in vier Jahren. Die Waldwege sind zeitweise gesperrt. Die Waldarbeiten für die Gartenschau sollen bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Freudenstadt und Baiersbronn im Nordschwarzwald sind die Ausrichter der Gartenschau 2025 in Baden-Württemberg.