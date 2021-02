per Mail teilen

Die Impfzentren aus den Landkreisen Reutlingen und Freudenstadt haben nach eigenen Angaben bisher vor allem Menschen in Heimen gegen das Coronavirus geimpft. In Reutlingen wolle man diese Strategie auch weiterverfolgen, denn in Alten- und Pflegeheimen gebe es die meisten gemeldeten Infektionsfälle. Dort wird vor allem durch mobile Teams geimpft.