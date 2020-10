per Mail teilen

In Albstadt-Margrethausen (Zollernalbkreis) ist laut Polizei ein 90-jähriger Mann unter die Räder seines eigenen Traktors gekommen. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht werden musste. Der Mann wollte seinen Traktor vorglühen und hielt sich dafür zwischen Vorder- und Hinterrad auf. Als der Traktor unerwartet einen Satz nach vorne machte, wurde der 90-Jährige vom Hinterrad überrollt.