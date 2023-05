Deutschlands bester Volleyballnachwuchs in Rottenburg

Es ist eines der größten Volleyball-Nachwuchsturniere in Deutschland: der Bundespokal in Rottenburg. Rund 400 Nachwuchstalente aus ganz Deutschland messen sich in den Sporthallen des TVR.

Auf sieben Feldern kämpfen sie um den Titel "Bundespokalsieger 2023“. Während bei den Jungs die Gastgeber aus Baden-Württemberg in der Favoriten-Rolle starten, gelten bei den Mädchen die Vorjahressiegerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und die Teams aus Hessen und Nordrhein-Westfalen als besonders stark. Fünf Rottenburger dabei Beim männlichen Nachwuchs sind gleich fünf Lokalmatadore dabei. Mit Giulio Wahrlich, Luca Wahrlich, Florian Forschner, Marc Schulz und David Dornauf haben es gleich fünf Spieler aus Rottenburg in den Kader der Landesauswahl Baden-Württemberg geschafft. Jan Scheuermann, Trainer der Bundesligamannschaft des TVR, ist zudem als Co-Trainer der BaWü-Auswahl dabei. Die Finalspiele finden alle am Pfingstsonntag statt. Der Eintritt für die Zuschauer ist frei.