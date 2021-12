Volkshochschulen: online, im Klassenzimmer oder hybrid

Volkshochschulen wollen offene Häuser sein. Mit den neuen Pandemie-Vorgaben ist dieser Grundsatz allerdings schwieriger geworden. Es gibt ganz unterschiedliche Kurskonzepte.

Sport, Musik, Sprachen oder Handwerkeln: So unterschiedlich die Angebote der Volkshochschulen sind, so unterschiedlich sind derzeit die Corona-Regeln. Mit entsprechenden Folgen für den Unterricht. SWR-Nachfragen ergaben, dass sich die einzelnen Schulen darum bemühen, Kurse anbieten zu können - in welcher Form auch immer.

Keine Präsenzkurse in Tuttlingen

An der Volkshochschule Tuttlingen gibt es wegen der neuen Regeln keine Präsenzveranstaltungen mehr. Das liegt vor allem an den sehr hohen Inzidenzzahlen im Kreis Tuttlingen. Bis Mitte Januar sollen die Präsenzkurse ruhen, sagte VHS-Leiter Hans-Peter Janle dem SWR. Man merke, dass die Teilnehmenden und Kursleitenden sehr verunsichert sind, die Menschen seien gereizt und genervt. Da könne die Absage von Präsenzveranstaltungen die Gemüter beruhigen.

Vorsicht bemerkt auch die VHS Reutlingen

Anders in Reutlingen. Dort gibt es noch Präsenzveranstaltungen mit der 2G-Plus-Regel und Test-Ausnahmen für einen Teil der Genesenen und Geimpften. Trotzdem wurde ein Drittel der Kurse bereits abgesagt. Leiter Ulrich Bausch erklärte, dass die anderen zwei Drittel hybrid oder ganz digital angeboten werden. Beim Sprachen lernen beispielsweise könne man auf Online ausweichen, im Kreativbereich wie Töpfern oder Aquarellmalen sei das halt nicht möglich, so Bausch. Auch bei Turn- und Sportkursen wird es mit Präsenz immer schwieriger, weiß Susanne Haak aus eigener Erfahrung. Seit zehn Jahren besucht die 62-Jährige einen Gymnastik-Kurs in Reutlingen-Betzingen. Nach dem langen Lockdown startete er wieder im Herbst. Doch seit Kurzem werden es immer weniger beim Fitness-Mix-Kurs. Zuletzt waren sie nur zu viert erzählt Haak. Sich vorher zu testen, sei in einem Dorf mit begrenzten Testmöglichkeiten sehr aufwändig.

"Manche kommen jetzt sowieso nicht mehr, weil es ihnen zu gefährlich ist."

Aufwand für Lehrkräfte

Weil viele aus Angst vor Ansteckung weg bleiben, bieten mehrere Volkshochschulen ihre Kurse wieder hybrid an. Dann können die Teilnehmenden entscheiden, ob sie ins Klassenzimmer kommen oder von zu Hause aus am PC den Kurs verfolgen. Für die Dozentinnen und Dozenten bedeutet das zusätzliche Vorbereitung. Außerdem müssten sie nun auch noch Türsteher spielen und den Impfstatus kontrollieren, sagt Andrea Gollwitzer, die an der Reutlinger VHS Englisch und Französisch unterrichtet.

Kein "Plus" bei den Integrationskursen

Verwirrung und Aufwand um die Corona-Regelungen werden noch größer bei Kursen, die zur beruflichen Bildung zählen und von der Arbeitsagentur gefördert werden. Da gilt nämlich, wie bei Unternehmen und Handwerksbetrieben, die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Für die wöchentlich stattfindenden Integrationskursen heißt das: alle drei Tage schnelltesten lassen. Warum dort nicht auch 2G-Plus gilt? Der Leiter der Reutlinger Volkshochschule schüttelt nur den Kopf: "Das versteht niemand."