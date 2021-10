Tübinger VR Bank fusioniert mit Herrenberg-Nagold-Rottenburg

per Mail teilen

Die Volksbanken Herrenberg-Nagold-Rottenburg und die VR Bank Tübingen wollen fusionieren. Das haben ihre Vorstände verkündet. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.

Die Fusion mit den Volksbanken Herrenberg-Nagold-Rottenburg werde auf Basis des Jahresabschlusses, also dem 31. Dezember 2021, angestrebt, so Thomas Bierfreund, Vorstandsvorsitzender der VR Tübingen. Bis die dann allerdings auch technisch vollzogen sei, brauche es ein Jahr intensiver Vorbereitung.

Digitalisierung im Verbund billiger

Die Verschmelzung der beiden Banken soll die Bewältigung aktueller Herausforderungen wie zum Beispiel die weitere Digitalisierung erleichtern. In einer gemeinsamen Bank benötige man weniger Ausgaben als im Alleingang, so Bierfreund. Als weitere Gründe nennt der Tübinger Vorsitzende das Thema Niedrigzins und das veränderte Kundenverhalten, das die Bank belaste. Die Verschmelzung mache die Bank schlagkräftiger, so Bierfreund.

"Wir können mehr Spezialisten einbinden und Investitionen aufteilen und besser umsetzen in einem größeren Haus."

Betriebsbedingte Kündigungen bei den über 600 Mitarbeitenden solle es nicht geben, lediglich der Standort könnte bei einigen Stellen wechseln, so Jörg Stahl, Sprecher des Vorstands der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg.

Wenig Änderung für die Kunden

Für deren Kunden solle sich kaum etwas ändern. Für die Tübinger Kunden könne es lediglich eine neue IBAN geben. Vermögenden Kunden könne man mit der Verschmelzung mehr Leistungen und eine bessere Betreuung bieten.