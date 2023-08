per Mail teilen

Den SWR Gartenexperten Volker Kugel persönlich treffen und mit ihm über Gartentipps plaudern: Diese einmalige Chance hatten SWR4 Hörer am Donnerstag bei der Gartenschau Balingen.

Rund ein Dutzend Hörerinnen und Hörer hatten bei SWR4 Tübingen exklusive Tickets für eine Gartenschau-Tour mit SWR Gartenexperte Volker Kugel gewonnen. Am Donnerstagvormittag ging es bei bestem Sonnenscheinwetter einmal über das Gartenschaugelände in Balingen: entlang der Eyachterassen, Wassergärten, Schwefelbadgärten und dem Rosengarten. Geführt wurde die Tour von der Gartenschau-Leiterin Annette Stoll-Zeitler. Währendessen konnten die Gewinnerinnen und Gewinner jederzeit auch Fragen an Volker Kugel stellen, den Viele aus dem Radio und Fernsehen kennen.

Gartentipps von Volker Kugel in Balingen

Die Fragen der Gewinnerinnen und Gewinner beantwortet Volker Kugel natürlich locker. Und er steuert auch so manchen Lacher bei. Die Stimmung war super. Knapp eineinhalb Stunden ging es gemeinsam durch Blumenbeete, Schaugärten und Parkanlagen mitten in der Balinger Innenstadt. Die SWR4 Hörerinnen und Hörer waren beeindruckt von der Gartenschau und der persönlichen Begegnung mit Volker Kugel.

Tipp für Tomatenpflanzen mit gelben Blättern

Seine aktuellen Gartentipps hat er nicht nur vor Ort, sondern auch hier dagelassen: einen Tipp, damit die Tomatenpflanzen nach der Regenperiode im Juli noch bis Anfang Oktober gesund und trächtig bleiben.