Der langjährige frühere Fraktionsvorsitzende der Union, Volker Kauder aus Tuttlingen, erhält das Bundesverdienstkreuz. Bundespräsident Steinmeier will den CDU-Politiker am 11. April im Schloss Bellevue auszeichnen. Kauder stand bis 2018 gut 13 Jahre an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag, so lange wie kein anderer vor ihm. Der 72-Jährige engagiert sich seit langer Zeit für das Schicksal der weltweit verfolgten Christen.