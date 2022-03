per Mail teilen

Bei Lore Haller auf der Alb in Gomadingen (Kreis Reutlingen) herrscht Vogelgezwitscher oft von früh bis spät. Im Garten der 75-Jährigen fühlen sich Spatzen, Meisen, Finken und Spechte wohl. Haller weiß, was ihren kleinen Freunden schmeckt.

Der 800 qm Meter große Garten von Lore Haller ist ein Refugium für die Vögel. Die Rentnerin hat extra einen alten Baum stehen lassen, damit Spatzen, Meisen, Finken und Stare in den Ästen Platz finden. Die 75-Jährige füttert ganzjährig. Es gebe nicht mehr so viele Möglichkeiten, dass die Tiere das Essen finden, so Haller.

Im Teich sind sogar Enten

Das Futter richtet sie mit allerlei Körnern. Dann dauert’s nicht lang, und es ist großes Rambazamba in ihrem Garten mit Teich. Ein Horde Spatzen ist Dauergast bei ihr, aber auch Spechte, Stare und Kleiber freuen sich über ihr Vogelparadies. Im Teich schaut sogar ab und zu ein Entenpaar vorbei. "Die brüten nicht bei mir, die machen hier Wellness. Die Schnäbeln miteinander. Es ist köstlich", sagt die Vogelliebhaberin.