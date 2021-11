per Mail teilen

Beim Füttern der Vögel können unbeabsichtigt Fehler passieren. Der Leiter des Vogelschutzzentrums Mössingen Daniel Schmidt-Rothmund erklärt, wie man sie vermeidet.

Sobald es draußen wieder kalt und ungemütlich wird, haben es die Vögel schwerer Futter zu finden. Der eine oder andere hängt deswegen schon Meisenknödel im Garten auf. Die Deutschen scheinen wahre Vögelfütterer zu sein: Etwa 15 bis 20 Millionen Euro geben sie im Jahr für Vogelfutter aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Doch damit die Vögel vom Futter auch tatsächlich profitieren, gibt es einiges zu beachten.

Futterstellen sauber halten

Prinzipiell seien Futterhäuschen, Futtersilos oder auch die altbewährten Meisenknödel eine gute Option die Vögel den Winter hindurch zu unterstützen, meint der Leiter des Mössinger Vogelschutzzentrums. Allerdings müsse man darauf achten die Futterstelle trocken und sauber zu halten. Verkotete Futterstellen könnten unter Umständen zur Übertragung von Krankheiten führen. Außerdem sollte die Futterstelle nicht in nächster Nähe zu einem spiegelnden Fensterglas angebracht werden, sonst endet die Vogelmahlzeit womöglich mit einem tödlichen Genickbruch. Generell gelte außerdem: Nur so viel füttern, wie die Vögel auch tatsächlich an einem Tag wegfressen.

Im Vogelschutzzentrum Mössingen werden verletzte und hilfsbedürftige Vögel wieder aufgepäppelt SWR

Ganzjährig füttern

Man könne Vögel durchaus das ganze Jahr über füttern. Ganz wichtig sei es dabei aber im Frühjahr Nussstücke im Futter zu vermeiden. Denn die seien für die Jungvögel einiger Arten schädlich. Auch fettiges Futter sei im Frühjahr keine gute Wahl, so Daniel Schmidt-Rothmund. Das führt zu weniger Nachwuchs.