Eine 77-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Brand in ihrer Wohnung in Villingen-Schwenningen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fing die Kleidung der Frau vermutlich Feuer, als sie Kerzen an einem Adventskranz anzündete. Experten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.