Ein Ehrenamt ist nicht genug für Lukas Reimann aus Dettensee bei Horb (Kreis Freudenstadt). Er hat mehrere. Unter anderem im Sportverein, bei der Feuerwehr und in der Kirche.

Viele haben ein Ehrenamt: Entweder Jugendbetreuer im Sportverein, einen Sitz im Ortschaftsrat oder im Kirchengemeinderat. Der 22-jährige Lukas Reimann aus Horb hat aktuell fünf Ehrenämter: im Skiverein, im Schützenverein, im eigenen Mountainbike-Verein, bei der Feuerwehr und er ist noch Mesner in der Kirche von Dettensee.

Im Einsatz zusammenzuhalten, das ist einfach super.

Zusätzlich zu Ehrenämtern noch eine Ausbildung

Lukas Reimann muss sich die Zeit gut einteilen. Denn neben den fünf Ehrenämtern macht er auch noch eine Ausbildung zum Mechatroniker-Meister. Aber noch hat der 22-Jährige damit kaum Probleme. "Wenn man viel macht, bleibt von der Zeit am Tag nicht allzu viel übrig, man muss schon gut planen, dass man alles auch unterkriegt", sagt Reimann.

Ehrenämter in Vereinen, bei der Feuerwehr und in der Kirche

Seine Ehrenamtskarriere hat Lukas im Jugendgemeinderat Horb begonnen. Damals war er 15 Jahre alt. Jugendliche kamen damals auf ihn zu, weil sie in Horb eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke haben wollten. Wenig später hat Lukas Reimann dann den Verein "Biketrail Horb a.N." gegründet. Im Moment befindet sich der Trail noch im Finanzierungs- und Planungsstadium.

Lukas Reimann hat ein Ehrenamt im Verein "Biketrail Horb e.V." SWR

Bei der Freiwilligen Feuerwehr der 500 Einwohner Gemeinde Dettensee ist Lukas dabei. Alle zwei Wochen wird geübt. Die Feuerwehr macht ihm Spaß. "Vor allem die Kameradschaft und den Leuten helfen zu können", so der 22-jährige. Ein weiteres Ehrenamt hat Lukas Reimann beim Schützenverein Nordstetten als Jugendtrainer. Außerdem ist er noch im Lehrteam des Schneesportclubs Horb.

Feuerwehrmann Lukas links im Bild bei der Ausführung eines weiteren Ehrenamts. SWR

Junger Mesner in der Kirche als Ehrenamt

In der katholischen Kirche St. Cyriakus in Dettensee ist Lukas Reimann alle vier Wochen Mesner und bereitet die Eucharistiefeier vor. Er ist einer von vier jungen Mesnern. In die Kirche gehen hat für Lukas einen tieferen Sinn. "Umso stolzer bin ich darauf, dass er in der Kirche mitwirken und mitarbeiten darf". Mal schauen, ob Lukas Riemann dieses Ehrenamts-Pensum auf Dauer durchhalten kann.