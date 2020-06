Ein vierjähriges Mädchen ist am frühen Montagabend leblos in einem Gartenpool in Burladingen (Zollernalbkreis) gefunden worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte das Mädchen zunächst unter Aufsicht im Freien gespielt. Es wurde für kurze Zeit aus den Augen gelassen. Nachdem das Entfernen des Kindes aufgefallen war, wurde umgehend die Polizei alarmiert, die das Kind in dem Gartenpool in der Nachbarschaft fand. Laut Polizei wurde es reanimiert. Das Mädchen schwebt weiterhin in Lebensgefahr.