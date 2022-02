Gratis-Busse kommen in Tübingen gut an

Seit vier Jahren kann man an Samstagen in Tübingen ohne Fahrschein Bus fahren. Damit sollte die Innenstadt von Autos entlastet werden. Wie fällt die Bilanz nach vier Jahren aus?

Vor vier Jahren fuhren die ersten Gratisbusse durch die Stadt. Ein Parkhaus in der Innenstadt wurde saniert, es fehlten viele Parkplätze. Die Stadt wollte Entlastung schaffen. Außerdem wollte sie testen, ob der öffentliche Nahverkehr grundsätzlich für alle Fahrgäste kostenlos werden könnte.

Oberbürgermeister Boris Palmers (Grüne) Plan, raus aus dem Auto, rein in den Bus, kam damals bei vielen Tübingern gut an. So lasse sich die Innenstadt am Samstag viel besser erreichen, denn das sei mit dem Auto nicht einfach. Palmers Bilanz nach einem Jahr gratis Busfahren an den Samstagen fiel positiv aus. 15% mehr Fahrgäste, damit sei man hoch zufrieden. Vier Jahre später sieht es wegen der Pandemie nicht mehr ganz so gut aus.

Allgemein hat wegen Corona die Zahl der Fahrgäste in den Tübinger Bussen deutlich abgenommen. Immerhin fuhren an manchen Samstagen 30 Prozent mehr Fahrgäste mit dem Bus als vor Einführung der kostenlosen Fahrt. Woher der Zuwachs kommt, das kann auch Palmer nicht genau sagen. Es spreche aber einiges dafür, dass auch viele Autofahrer auf den Bus umsteigen. Denn laut Palmer wurden an den Dauerzählstellen für Radfahrer in Tübingen an Samstagen nicht weniger Radler registriert.

Radfahrer sind in Tübingen offenbar nicht auf den Gratisbus umgestiegen SWR Bernhard Kirschner

Viele wünschen sich eine Ausweitung

Ursprünglich sollte das kostenlose Busfahren in Tübingen zeitlich begrenzt sein. Doch auch nach der Sanierung des Parkhauses in der Innenstadt wurde der Gratisbus beibehalten. Außerdem weitete die Stadt das Angebot wenige Monate nach dem Start auf die Strecke nach Bebenhausen aus. Auch Fahrgäste auf der Ammertalbahn können zwischen Tübingen und Unterjesingen gratis fahren. Das samstägliche Gratisangebot kommt bei den Tübinger immer noch gut an, viele würden sich sogar eine Ausweitung wünschen. Doch gratis Busfahren an sieben Tag die Woche, das wäre ein teures Vergnügen. Bislang zahlt die Stadt Tübingen die entgangenen Einnahmen des Stadtverkehrs. Im Jahr sind das rund 200.000 Euro. Für Palmer gut investiertes Geld und sehr viel wirksamer als Fahrverbote. Der OB will aber noch mehr.