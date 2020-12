Auf der Schwäbischen Alb waren am Wochenende viele Besucher. Spaziergänger, Schlittenfahrer und Langläufer haben bei Genkingen (Kreis Reutlingen) die Winterlandschaft genossen.

Der keine Wanderparkplatz "Ruoffseck" kurz vor der Gemeinde Genkingen und auch andere Wanderparkplätze waren voller Autos. Die Besucher freuten sich über die Winterlandschaft. Eine Besucherin sagte: "Wir haben so lange keinen Schnee mehr gesehen und freuen uns einfach, dass jetzt hier Schnee liegt". Ein bisschen Bewegung vor allem für die Kinder tue gut, so ein Vater. Andere schwärmten von der traumhaften Landschaft.

Stau auf den Zufahrtsstraßen und den Steigen

Die Alb sei am Sonntag überall gut besucht gewesen, so die Polizei. Teilweise bestehende Durchfahrtsverbote wurden ignoriert und Warnbaken umfahren. In Genkingen gab es auf der Zufahrt zum Skigebiet Roßberg Stau. Teilweise kam der Verkehr laut Polizei schon auf der Ortsdurchfahrt und der Gönninger Steige zum Erliegen. So chaotisch wie im Schwarzwald sei es jedoch nicht gewesen.

Schlittenfahrer weitläufig verteilt

Vom Trubel auf den Wanderparkplätzen war in der Winterlandschaft selbst kaum etwas zu sehen. Die Schlittenfahrer waren weitläufig auf dem Hang verteilt, die Langläufer drehten etwas Abseits ihre Runden. Die Ausflügler hätten ausreichend Abstand gehalten. Die Alb war für viele eine ruhige Alternative zum Schwarzwald. Im Nordschwarzwald war der Andrang so groß, dass die Polizei massiv eingreifen musste.