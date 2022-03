Viele Klinik-Mitarbeiter krank

per Mail teilen

Lange hat man von Überlastungen in Krankenhäusern gehört wegen vieler Intensivpatienten. Zurzeit sind coronabedingte Personalausfälle ein größeres Problem. Der Grund: die siebthöchste Inzidenz in Deutschland, im Kreis Sigmaringen liegt sie bei 2.685. Deshalb sind viele Beschäftigte nicht einsatzfähig. 90 von 1.500 Beschäftigten der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen können im Moment nicht arbeiten. Sie befinden sich in Quarantäne. Seit Anfang März habe sich die Zahl der Kranken mehr als verdoppelt. Laut der Pressesprecherin der Kliniken kann man das derzeit noch durch flexibles Einspringen auffangen.