Im Landkreis Tübingen infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus. Das teilt das Landratsamt mit. In den kommenden Tagen könnte die kritische Marke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen innerhalb einer Woche überschritten werden.

"Damit sind wir als Gesundheitsamt in der Pflicht, entsprechend zu handeln", sagte Landrat Thomas Walter im Landratsamt Tübingen am Dienstag. Wenn es soweit komme, werde es Beschränkungen geben. So seien auf privaten Partys in öffentlichen Räumen nur noch 25 Personen, im privaten Bereich nur noch zehn Personen zugelassen.

Vorschriften gelten nicht unbefristet

Diese Beschränkung gelte nicht für Verwandte untereinander, so Walter. Außerdem kündigte das Gesundheitsamt an, verstärkt in Alten- und Pflegeheimen zu testen. Walter betonte, die Vorschriften gelten nicht unbefristet, sondern nur für den Zeitraum, indem sie absolut notwendig seien.